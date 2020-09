Prezydent o ustawie o ochronie zwierząt: najważniejszy jest byt rolnika

Duda: na pierwszym miejscu jest byt rolnika

Do sporu dotyczącego ustawy o ochronie zwierząt odniósł się w niedzielę podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, "ostatnie tygodnie to jest trudny czas dla polskiego rolnictwa ze względu na to, co dzieje się w polityce".