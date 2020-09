Czy senatorowie PiS zagłosują wbrew dyscyplinie? "Ja już mam tyle lat, że się niczego nie boję"

Zagłosuję za tą ustawą po zaakceptowaniu poprawek, które będę chciał wnieść - zapowiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak. Odniósł się do przyjętej przez Sejm ustawy o ochronie zwierząt, którą obecnie zajmuje się senacka komisja. - W tym kształcie ustawa jest nie do przyjęcia - ocenił senator PiS Jerzy Chróścikowski. Inny przedstawiciel tego ugrupowania w Senacie, Jan Maria Jackowski, dostrzegł w akcie prawnym wiele "niedoróbek, nieprecyzyjnych sformułowań, sprzeczności, a nawet niedorzeczności".

Senator Łyczak: większe znaczenie dla nas, wszystkich Polaków, ma ubój rytualny

Jego zdaniem jeżeli z niego zrezygnujemy, "to będzie wielka szkoda nie tylko dla podstawowej gałęzi, jaką jest polskie rolnictwo, ale dla nas wszystkich". - Bo to jest napędem dla hodowli - przekonywał. Łyczak zauważył, że już dziś, kiedy toczy się dyskusja o nowych przepisach, "spadły ceny na bydło do 6 złotych, a było 8 złotych". - Na trzodę chlewną z 6,5 złotych do 4 złotych. I tak mógłbym wyliczać - dodał.

Jak ocenił, "do tego trzeba podejść z dużą rozwagą, żeby nie zniszczyć tego, co jest nam tak potrzebne, czyli dobrego, zdrowego rolnictwa".

Senator pytany, czy to oznacza, że sprzeciwia się tej ustawie w brzmieniu, w jakim przeszła przez Sejm, odparł: - Mogę powiedzieć tyle, że na pewno zagłosuję za tą ustawą po zaakceptowaniu poprawek, które będę chciał wnieść. Wyjaśnił, że ma na myśli poprawki "między innymi o uboju rytualnym, o ograniczeniu wchodzenia organizacji (…) pozarządowych (do hodowców - red.), czyli tych – nazwijmy - ekologicznych, które będą miały uprawnienia, które nie będą się podobały nam, wszystkim Polakom". - Ja przeciwko temu jestem - zadeklarował.

Senator Chróścikowski: w tym kształcie ustawa jest nie do przyjęcia

Także senator PiS Jerzy Chróścikowski ocenił w rozmowie z TVN24, że rolą członków komisji jest "przygotować poprawki". Jego zdaniem, jeżeli poprawki "dadzą możliwość poprawienia ustawy, to nie trzeba jej odrzucać". - Bo w tym kształcie jak widzę, jest nie do przyjęcia - uznał.

Senator Jackowski: wiele jest tu niedoróbek, nieprecyzyjnych sformułowań, sprzeczności, a nawet niedorzeczności

Dwie poprawki senatora Łuczaka

Senator Pupa: ta ustawa czepia się również hodowców psów rasowych

- Ta ustawa ingeruje nie tylko w wiele aspektów rolniczych, ale również mieszkańcy miasta są nią dotknięci, mieszkańcy wiosek, hodowcy psów, kotów, drobnego inwentarza - wyliczał. - Ta ustawa czepia się również hodowców psów rasowych. Doprowadza do sytuacji, że za chwilę będziemy płacić za psa rasowego kilkanaście tysięcy złotych, żeby go pozyskać. To sytuacja niezrozumiała, że my, zamiast chronić zwierzęta, pomagać właścicielom we właściwym utrzymaniu zwierząt, doprowadzamy do sytuacji, że za niedługo te psy będą albo wybijane, albo wypuszczane, albo likwidowane w inny sposób przed wejściem w życie tej ustawy - mówił senator PiS.