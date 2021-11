Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy

czytaj dalej

Od głosu Łukasza Mejzy zależy przyszłość Jarosława Kaczyńskiego, więc będzie trwał na stanowisku. To gangster, a PiS nabrał wody w usta - stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela. Krytyczny wobec Mejzy był również senator PiS Józef Łyczak. - Nigdy bym czegoś takiego nie popierał. Jeżeli zostanie to sprawdzone i udowodnione, to powinien ponieść konsekwencje - ocenił.