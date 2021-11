Prezydent podpisał ustawę o ochronie granicy

Parlamentarzyści głosowali we wtorek w Sejmie osiem poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Wszystkie zostały odrzucone. Nowelizacja trafiła do prezydenta, który ją podpisał. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Co z dziennikarzami na granicy polsko-białoruskiej?

W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej od 2 września w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni, czyli do końca listopada. Oznacza to, że wygasa on we wtorek o północy. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mają dostępu dziennikarze. Relacjonując wydarzenia na granicy, media mogą korzystać niemal wyłącznie z oficjalnych rządowych nagrań i informacji.