Kaczyński i Błaszczak przedstawili założenia "ustawy o obronie Ojczyzny"

Kaczyński: jeżeli chcemy uniknąć wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą, że "chcesz pokoju, szykuj się do wojny"

Kaczyński: to wszystko skłania nas do radykalnego umocnienia naszych sił zbrojnych, ta ustawa znosi 14 innych ustaw, w zamian za to wprowadza ponad 700 artykułów

Kaczyński: chodzi o to, żeby siły naszej armii były zwiększone wielokrotnie, to jest potężny wysiłek, ale on jest w tej chwili nam potrzebny, ta ustawa stwarza ku temu podstawy

Kaczyński: chcemy by Polska była państwem militarnie silnym, należącym do najsilniejszych, to wynika z konieczności naszego położenia geopolitycznego, jest naszym świętym obowiązkiem, żeby to zostało zrealizowane

Błaszczak: stypendia będą wypłacane studentom przez cały okres nauki, będą podpisywane z nimi umowy, student będzie zobowiązany do służby wojskowej co najmniej pięć lat po zakończeniu studiów

Błaszczak: wprowadzamy nowy rodzaj wojsk - Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ale to nie będzie nowy rodzaj Sił Zbrojnych, to będzie na takiej samej zasadzie jak wojska inżynieryjne w ramach wojsk lądowych

Jarosław Kaczyński: różnice między nami nie mogą oddziaływać na to, jak się działa

O projekcie tej ustawy Kaczyński mówił we wrześniu w wywiadzie dla PAP. - Koncentruje się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa - powiedział. - Krótko mówiąc, w jednym miejscu Polski rządzą pozapartyjne siły, w innych partie opozycyjne i ci opozycyjni samorządowcy niejednokrotnie wychodzą ze swojej właściwej roli. Gdy mamy jakieś zagrożenie, dzieje się coś złego, różnice między nami nie mogą oddziaływać na to, jak się działa. Musimy te sprawy rozwiązać, musimy tutaj mieć odpowiednie instrumenty, które oczywiście będą działać czasowo w momencie zagrożenia. Gdy ono mija, to wszystko wraca do stanu poprzedniego - mówił Kaczyński.