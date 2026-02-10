Włodzimierz Czarzasty apeluje o podpisanie ustawy o KRS Źródło: TVN24

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu, marszałek Włodzimierz Czarzasty odniósł się do projektu nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

- To dobra ustawa, która zapewnia obywatelom prawo do sądu i ogranicza przewlekłość postępowań - ocenił Czarzasty, po czym zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z apelem o jej podpisanie.

W środę 11 lutego minie termin, kiedy na podstawie obecnych regulacji marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do Krajowej Rady Sądownictwa - stanowią one, że sędziów-członków KRS wybiera Sejm. U prezydenta znajduje się nowelizacja ustawy o KRS, wprowadzająca zasadę, że to nie Sejm, ale wszyscy sędziowie mieliby ich wybierać w głosowaniu przeprowadzanym przez PKW.

Czarzasty wyznacza termin prezydentowi

- Jeżeli nie doczekam się na podpis prezydenta pod ustawą o KRS-ie wydam w przeciągu dwóch dni obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS - zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Zaznaczył również, że prawo, w oparciu o które wydałby to obwieszczenie "nie jest dobre", ale jest to "prawo obowiązujące". - Istnieje szansa poprawienia tego prawa, ustawa leży u pana prezydenta - dodał.

