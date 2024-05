Prezydent zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny - poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i i "w dniu 29 maja 2024 roku przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia".

W komunikacie KPRP powołano się też na opinie ekspertów "wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki".

To była ósma próba

26 kwietnia Sejm uchwalił ustawę uznającą język śląski za język regionalny. Popierana przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę ustawa trafiła do Senatu, a potem do prezydenta Andrzeja Dudy .

Projekt został złożony 25 stycznia 2024 r. przez grupę posłów KO. To była ósma parlamentarna próba uznania języka śląskiego za język regionalny lub Ślązaków za mniejszość etniczną.

Po raz pierwszy poselski projekt w sprawie uznania języka śląskiego pojawił się w 2007 r. Tego samego dnia zdecydowano o skróceniu kadencji parlamentu. Kolejne projekty składano w 2010 i 2012 r., ale nigdy nie zostały poddane dyskusji na sali plenarnej. W 2014 r. do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy w sprawie uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, podpisany przez 140 tys. obywateli. Skierowano go do prac w komisji, której wnioskiem było jego odrzucenie. Poselski projekt dot. ślonski godki w 2018 r. nie doczekał się numeru druku, a w 2020 r. pierwszego czytania. Z kolei w 2023 r. przygotowano poselski projekt o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej, ale zanim się nim zajęto, skończyła się kadencja.