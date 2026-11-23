FAKTY PO FAKTACH Krzysztof Gawkowski napisał do Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o bezpieczeństwie w internecie Justyna Sochacka |

Gawkowski o ustawie o bezpieczeństwie w internecie: zwróciłem się do prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował 13 listopada nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym treści zawierających mowę nienawiści. To już drugie weto prezydenta wobec podobnej ustawy.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiadał konsultacje dotyczące nowego projektu ustawy, w tym z prezydentem.

Krzysztof Gawkowski: zwróciłem się do prezydenta

W poniedziałek w "Faktach po Faktach" został zapytany, na jakim etapie są te konsultacje. - Nikt tu nie zwleka, dlatego że bezpieczeństwo w internecie jest bezwzględnie ważne dla mnie, dla pani, dla każdego naszego widza, dla całej Polski. Dzisiaj podpisałem pismo. Zwróciłem się oficjalnie do pana prezydenta, żeby wskazał, też na piśmie, co mu się w tej ustawie o bezpiecznym internecie nie podoba - powiedział minister.

- Ja już nie chcę się bawić w kotka i myszkę, że pan prezydent mówi jedno, jego zaplecze drugie, trzecie PiS. Niech to wszystko będzie zapisane, opisane, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto w tej sprawie manipuluje, bo ja wiem, kto manipuluje. Pałac Prezydencki i sam prezydent naopowiadali wiele nieprawd - dodał.

Podkreślał, że ta ustawa jest między innymi po to, "żeby w internecie nie było zdjęć pedofilskich, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, nie było gróźb karalnych, mowy nienawiści, nie można było promować handlu ludźmi". - A jak słyszę o cenzurze, to wiem, że to kłamstwo - dodał. Gawkowski mówił, że prezydent "wie doskonale, że mamy nadzór sądu nad każdą treścią, która mogłaby być zgłoszona".

Krzysztof Gawkowski: można zawetować przepisy, ale nie da się zawetować problemu

Minister odniósł się do stwierdzenia, że prezydent chce, by strony były blokowane dopiero po decyzji sądu.

- Jeżeli zdjęcie pedofilskie w internecie albo patostream dotyczący namawiania do samobójstwa będzie wisiał dwa, trzy, pięć, siedem dni, a być może dwa tygodnie, to kogo on będzie interesował? Jeżeli w pierwszej dobie zobaczą go setki, a być może miliony Polaków? Kogo to będzie interesowało? Bo na pewno nie mamę płaczącą przy synku albo córce, która się denerwuje, żeby iść do szkoły średniej albo do podstawowej, bo tam to zdjęcie ktoś ogląda. To ja proszę pana prezydenta, żeby porozmawiał ze swoją córką, być może ze swoją małżonką, bo ja pamiętam, jak na mój wniosek ściągaliśmy treści, które uderzały w pierwszą damę i w dzieci pana prezydenta - mówił Gawkowski.

Dodał, że "wtedy nie było mowy o cenzurze, bo kiedy chodzi o pierwszą rodzinę w Polsce, to pan prezydent nie ma wątpliwości".

- Ale jak chodzi o każdą inną rodzinę w Polsce i jej bezpieczeństwo w internecie, to pan prezydent ma wątpliwości - zaznaczył.

- Można zawetować przepisy i pan prezydent zawetował ustawę, ale nie da się zawetować problemu. Problem bezpieczeństwa w internecie jest i był i pełną odpowiedzialność za każdy ten płacz ojca czy matki pokrzywdzonego bierze dzisiaj odpowiedzialność pan prezydent - ocenił.

- Hipokryzją jest mówienie: to jest cenzura, bo tam nie ma żadnej cenzury. Tam jest prawda, która pozwoli dziś trzymać za gardło platformy cyfrowe, które zarabiają na tej naszej krzywdzie - dodał.

Krzysztof Gawkowski: są dwa argumenty, które widzę u prezydenta

Pytany, jak tłumaczy sobie drugi sprzeciw prezydenta, Gawkowski powiedział, że "są dwa argumenty, które widzę u pana prezydenta". - Jeden, kibicuje prawicowej stronie, która na tych treściach często żeruje. To są czasami takie bardzo ultranacjonalistyczne, prawicowe treści, które są też okraszone taką złością, nienawiścią, wprost namawianiem do samobójstwa. Widzimy to po wpisach - mówił. - Myślę, że na rękę jest panu prezydentowi, że takie treści rosną, bo one też dają poczucie bezpieczeństwa dla jego patronatu nad brunatną koalicją PiS z Konfederacją - ocenił.

- I drugi punkt. Uważam, że w dużej części to jest lobbing za wielkimi platformami. To jest lobbing, któremu pan prezydent i jego środowisko ulegają - dodał Gawkowski. Pytany, dlaczego, odparł, że "to są pieniądze".

OGLĄDAJ: Gawkowski: Karol Nawrocki w dużej mierze ulega lobbingowi dużych platform Zobacz cały materiał