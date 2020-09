PiS wycofuje z Sejmu ustawę o bezkarności. Ziobro: równość wobec prawa to kluczowa wartość

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała tuż przed godziną 21, że z porządku czwartkowych głosowań wycofany został projekt noweli dotyczący odpowiedzialności za naruszanie obowiązków służbowych przy przeciwdziałaniu epidemii. Wcześniej rezygnację z niego zapowiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "Równość wobec prawa to kluczowa wartość dla naszego obozu" - skomentował tę decyzję Zbigniew Ziobro. Wcześniej szef Solidarnej Polski zapowiadał, że jego partia, koalicjant PiS, nie zagłosuje za tym projektem w kształcie, w jakim był on pierwotnie przedstawiany.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej, że Solidarna Polska nie zagłosuje za tym projektem "w tym kształcie, w jakim on w tej chwili jest przedstawiany". Wcześniej działacz Solidarnej Polski, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zaznaczył, że ustawa "w pierwotnym kształcie jest nie do przyjęcia".

Terlecki: teraz wycofujemy, z pewnością do tego wrócimy

Tego samego dnia wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w Sejmie wycofanie projektu noweli ustawy covidowej. - W tej sytuacji go wycofamy, ponieważ widzicie państwo, jak wyglądają w tej chwili głosowania. Wrócimy do tego z pewnością - oświadczył, zwracając się do dziennikarzy.