Michał Kamiński o ustawie likwidującej nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną: Jest bublem. Spowoduje, że Polska nie dostanie 600 miliardów złotych

czytaj dalej

Sędzia Paweł Juszczyszyn, według zarządzenia prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, został on co prawda dopuszczony do pracy, ale jednocześnie otrzymał zarządzenia o przeniesieniu do innego wydziału i wysłaniu na zaległy urlop. - Te decyzje będę kwestionował, te decyzje są podjęte z rażącym naruszeniem prawa - mówił Juszczyszyn w środę do dziennikarzy.