Politolożka o reasumpcji głosowania w Sejmie: mieliśmy do czynienia z korupcją polityczną

Ustawa anty-TVN została w środę przyjęta przez Sejm. Wcześniej marszałek Elżbieta Witek zarządziła reasumpcję przegranego przez PiS głosowania nad wnioskiem o odroczenie obrad, który przy ponownym głosowaniu został odrzucony. W TVN24 do środowych wydarzeń w Sejmie odniosła się politolożka Dorota Piontek, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stwierdziła, że "mieliśmy do czynienia z korupcją polityczną". Konrad Siemaszko, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ocenił, że "środa była bardzo smutnym dniem nie tylko dla wolności mediów, ale i dla polskiego parlamentaryzmu".

W środę po godzinie 17 rozpoczął się w Sejmie blok głosowań, w planie było m.in. głosowanie nad projektem ustawy anty-TVN. Nieoczekiwanie posłowie, na wniosek opozycji, przegłosowali odroczenie obrad do września. Po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów. Gdy posłowie wrócili na salę obrad, Witek poinformowała, że otrzymała wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia, który powołuje się na to, "że nie była podana data". - Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu - oświadczyła.

Politolożka: Mieliśmy do czynienia z korupcją polityczną. Być może też z szantażem

Do środowych wydarzeń w Sejmie odniosła się w poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, politolożka dr hab. Dorota Piontek. W jej ocenie "mieliśmy do czynienia z korupcją polityczną, ale równoległe być może także z uruchomieniem pewnych innych mechanizmów, które miałyby skłonić powściągliwych dotąd posłów do zajęcia stanowiska wygodnego dla koalicji rządzącej".