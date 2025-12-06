Logo strona główna
Wiadomo, kiedy odbędzie się głosowanie nad wetem Nawrockiego w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej

pies klatka kojec shutterstock_2467644617
Politycy PiS zmieniają zdanie w sprawie ustawy łańcuchowej
Źródło: Bartłomiej Ślak/TVN24
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Sejm 17 grudnia będzie głosować nad wetem w sprawie "ustawy łańcuchowej". Prezydent odrzucił akt, który poparła nawet część posłów PiS, w tym Jarosław Kaczyński.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane.

Włodzimierz Czarzasty w sobotę na platformie X poinformował, że głosowanie weta w sprawie "ustawy łańcuchowej" jest planowane w środę 17 grudnia o godzinie 18. Zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" - zaapelował marszałek Sejmu.

Prezydent, uzasadniając we wtorek weto tzw. ustawy łańcuchowej, podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana. - Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - dodał.

Jarosław Kaczyński też głosował za tą ustawą

Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt Sejm uchwalił pod koniec września. Za jej przyjęciem opowiedziało się 280 posłów, 105 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Spośród członków klubu PiS za nowelą zagłosowało 49 posłów, w tym szef partii Jarosław Kaczyński.

Zawetowane przepisy wprowadzały definicję kojca - miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie. Nowelizacja zakładała również wyłączenie od zakazu trzymania psów na uwięzi jedynie poza miejscem stałego bytowania psa.

Ustawa zawetowana przez Nawrockiego precyzowała, że kojec musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 10 metrów kwadratowych w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 metrów kwadratowych w przypadku psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 metrów kwadratowych w przypadku psa o masie ciała powyżej 30 kg. Każdy kojec musiałby mieć wysokość nie mniejszą niż 1,7 metra.

Karol Nawrocki przedstawił swoją ustawę w tej sprawie, która nie definiuje tego, czym jest kojec. Nie podano w niej też żadnych minimalnych wymiarów, jakie taki kojec musiałby mieć. Nie wprowadza żadnych kryteriów dotyczących wielkości kojca względem masy ciała psa.

Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

