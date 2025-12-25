Wyniki sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie weta do ustawy łańcuchowej Źródło: TVN24

Badani zostali zapytani o to, jak oceniają decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy łańcuchowej.

Dobrze ocenia ją 45 procent respondentów. Przeciwnego zdania jest 43 procent ankietowanych. 12 procent jest niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Ustawa łańcuchowa zawetowana

W zeszłym tygodniu prezydent poinformował, że zadecydował o zawetowaniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Została ona przyjęta przez Sejm 26 września, a za było 280 posłów, w tym 49 z Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa zawetowana przez prezydenta między innymi szczegółowo definiowała, czym jest kojec, co spotkało się z krytyką z jego strony. Według jej brzmienia przez "kojec" rozumie się "miejsce, w którym utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym, z której nieuwiązany pies nie może samodzielne wyjść, znajdujące się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie".

Ustawa ta szczegółowo wymieniała konieczne do zapewnienia psu wymiary takiego kojca, w zależności od jego wagi. Precyzowała, że jeśli pies utrzymywany jest w kojcu, musi mieć do dyspozycji powierzchnię nie mniejszą niż 10 metrów kwadratowych w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 metrów kwadratowych w przypadku psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 metrów kwadratowych w przypadku psa o masie ciała powyżej 30 kg. Kojec taki musiałby mieć wysokość nie mniejszą niż 1,7 m.

Nad odrzuceniem weta głosował w zeszłą środę Sejm. Zostało ono jednak utrzymane - do odrzucenia zabrakło 17 głosów.

