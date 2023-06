Sejm zajmie się "ustawą Kamilka". Trafiła do harmonogramu obrad

- Złożono go 12 maja, numer druku dostał dopiero po trzech tygodniach, 1 czerwca. W tym czasie dochodziło do kolejnych tragedii dzieci. Kiedy rozmawialiśmy nieoficjalnie z politykami obozu rządzącego, to bardzo często słyszeliśmy, że to nie jest ich projekt. Projekt został złożony jako projekt poselski, jego głównym autorem jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ale to tak naprawdę projekt tworzony przez organizacje pozarządowe, prawników, ekspertów, którzy z nim go konsultowali nie już po tragedii Kamila tylko przez kilkanaście ostatnich miesięcy - wskazywała.