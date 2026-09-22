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Polska

Piotr Zgorzelski o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. "Kompletnie mnie to nie interesuje"

Kamila Grenczyn
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Kuba Koprzywa
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Piotr Zgorzelski
Zgorzelski o Pełczyńskiej-Nałęcz. "Gdyby była posłanką, a nie jest, to wiedziałaby, że zdarzają się takie sytuacje"
Źródło wideo: Radio ZET
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP
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Nie wiem, co pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli, i kompletnie mnie to nie interesuje - podsumował w Radiu ZET wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Według niego wypowiedzi ministry funduszy i polityki regionalnej o zniknięciu z porządku piątkowych obrad ustawy dotyczącej alkoholu "powinny - jeżeli już - to towarzyszyć opozycji".

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL pytany był we wtorek w Radiu ZET, czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu. Odpowiedział: - Tak.

Zgorzelski mówił o tym, co stało się podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Tuż przed głosowaniem punkt dotyczący wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju i zakazu reklam alkoholu zniknął z porządku obrad. Interwencję w tej sprawie u marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego miało podjąć PSL, o czym napisała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Nie ma takiej formuły, jak interweniowanie u marszałka, tylko pani Pełczyńska-Nałęcz, gdyby była posłanką, a nie jest, to wiedziałaby, że zdarzają się takie sytuacje (...), że kluby zwracają się do marszałka Sejmu o to, aby zdjąć z porządku głosowania jakiś punkt - tłumaczył polityk.

Jak zaznaczył, "jest to obyczaj stosowany, może nie za często, ale wtedy kiedy - tak jak w przypadku naszego klubu - posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się [z ustawą - red.], bo jest bardzo dużo poprawek w tym zakresie". - Niektóre poprawki i przepisy prawdopodobnie wymagają notyfikacji, więc naprawdę się nic nie dzieje - zapewniał Zgorzelski.

Zgorzelski o Pełczyńskiej-Nałęcz: mnie to nie interesuje

Zgorzelski był też pytany o fragment wpisu Pełczyńskiej-Nałęcz, w którym oceniła, że wspomniana ustawa zniknęła z piątkowego planu głosowań, "bo jakieś lobby się 'zaniepokoiło'". - Nie wiem, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje, dlatego że tego typu wypowiedzi to są wypowiedzi, które powinny - jeżeli już - to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Dopytywany o to, jakie lobby może reprezentować PSL, oświadczył, że "żadne". - Zapewniam, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt ustawy, jeżeli marszałek tak uzna, zostanie wprowadzony do porządku - deklarował.

Zgorzelski był następnie pytany o reakcję szefowej Polski 2050 na jego wypowiedzi, między innymi o tym, że nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. "Proszę nie odgrażać się metodami kagańcowymi tylko działać" - czytamy we wpisie na X Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Uważam, że Szymon Hołownia, który zrobił pierwszy krok i został szefem klubu, powinien zostać szefem partii. Chcę przypomnieć, że wszyscy ci, którzy należą do Polski 2050, Centrum - czy to posłowie, czy to politycy - gdyby nie Szymon Hołownia, nie byliby w miejscu, gdzie są - odpowiedział Zgorzelski. Dodał w tym kontekście, że osoby te powinny brać to pod uwagę i uwzględniać w swoich działaniach politycznych.

Źródło: Radio ZET, tvn24.pl
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Tagi:
Piotr ZgorzelskiPolskie Stronnictwo LudoweKatarzyna Pełczyńska-NałęczSejmAlkohol
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