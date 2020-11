Sejm zdecydował w sprawie ustawy covidowej

Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustawy covidowej. Opowiedział się za tym, by dodatki w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Wcześniej Senat wnosił o odrzucenie nowelizacji w całości, argumentując, że narusza zasadę równości.

Kolejna nowelizacja ustaw covidowej

Sejm pod koniec października przegłosował poprawki Senatu do ustawy covidowej. Posłowie wtedy poparli - mimo negatywnego stanowiska rządu - poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacja została podpisana 4 listopada przez prezydenta , ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zapisami nowelizacji zabiera się prawo do 100-procentowego wynagrodzenia osobom ubezpieczonym, pracującym w podmiotach leczniczych, którzy przebywają na kwarantannie lub w izolacji lub też izolacji domowej. Jednocześnie znosi się obowiązek prezesa NFZ do tego, by skorygował plan finansowy na 2020 roku, by zapewnić podmiotom leczniczym podwyżkę opłaty ryczałtowej o co najmniej o 15 procent. Wykreślono też przepis, który zwalnia szpitale z konieczności zwrotu części ryczałtu w związku z niezrealizowaniem przewidzianych świadczeń.