Donald Tusk o możliwości rozwiązania Sejmu. Mówi o ruchu prezydenta

Skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego byłoby "irracjonalnym ruchem", ale jeżeli prezydent Andrzej Duda "na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy", to koalicja rządowa "być może zdecyduje się na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów" - powiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu został zapytany we wtorek na konferencji prasowej o doniesienia medialne wskazujące, że Andrzej Duda miałby rozważać skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego i o to, co by to oznaczało w kwestii podwyżek dla nauczycieli i pracowników budżetówki.