Dziemianowicz-Bąk o decyzji prezydenta: co najmniej niespójna

Prezydent spróbował zwrócić na siebie uwagę po raz kolejny, podejmując decyzję, w mojej ocenie, co najmniej niespójną - powiedziała w "Faktach po Faktach" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Komentowała w ten sposób podpisanie przez Andrzeja Dudę ustawy budżetowej i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej "uzasadnienie", że prezydent wysyła ustawę do TK, "bo uważa, że jest ona niekonstytucyjnie przeprowadzona" rodzi pytanie: "to dlaczego ją podpisał?".

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, ale jednocześnie zdecydował o skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tak zwanej ustawy okołobudżetowej i ustawy dotyczącej edukacji. Przekazał, że zrobił tak w związku z "brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

Dzień później zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej na 13 lutego. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała w posiedzenie będzie podzielone na część jawną i niejawną. Ta pierwsza będzie transmitowana w mediach.

Dziemianowicz-Bąk: nie jest łatwo nadążyć za tymi nastrojami Pałacu Prezydenckiego

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "jeżeli będą takie decyzje", to wraz z innymi członkami Rady Ministrów będzie wybierała się na Rade Gabinetową. - Weźmiemy udział w Radzie Gabinetowej, ale weźmiemy, bo weźmiemy. Bo takie jest życzenie czy wezwanie prezydenta Andrzeja Dudy - dodała.

Jej zdaniem "nie jest łatwo nadążyć za tymi nastrojami Pałacu Prezydenckiego". - Ja tę zmienność nastrojów odczytuję jako takie poszukiwanie uwagi lub poszukiwanie wagi. Bo to, co stało się z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu ostatnich ośmiu lat za sprawą rządów Prawa i Sprawiedliwości i sprowadzania Andrzeja Dudy do roli takiego skryby, notariusza partyjnego - tak bym powiedziała - partii rządzącej, bardzo osłabiło ten urząd, osłabiło - niestety i mówię to z przykrością - jego znaczenie i znaczenie tego rodzaju wydarzeń jak Rada Gabinetowa - mówiła ministra.

- Więc myślę, że to jest pewnego rodzaju próba zwrócenia na siebie uwagi, zwrócenia uwagi na ten urząd, przydania mu pewnego znaczenia, które partia, z której pan prezydent się wywodzi, prezydenta po prostu pozbawiła - dodała Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk o decyzji prezydenta: co najmniej niespójna

Gościni TVN24 zauważyła, że "przed ogłoszeniem tej decyzji o Radzie Gabinetowej, prezydent spróbował zwrócić na siebie uwagę po raz kolejny, podejmując decyzję, w mojej ocenie, co najmniej niespójną".

- Dlatego, że podpisanie ustawy budżetowej, wysłanie jej do Trybunału (Konstytucyjnego), to jeszcze jakoś trzymałoby się kupy. Natomiast to uzasadnienie, że prezydent wysyła następczo (w trybie następczym - przyp. red.) ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważa, że jest ona niekonstytucyjnie przeprowadzona przez parlament - mówi to człowiek, który powinien być strażnikiem konstytucji - to pojawia się pytanie: to dlaczego ją podpisał? - kontynuowała Dziemianowicz-Bąk.

- Wygląda to tak, jakby pan prezydent, (...) poszukiwał atencji, a niekoniecznie umiał odnaleźć się w tej sytuacji, w której postawiła go nowa polityczna rzeczywistość po objęciu władzy przez koalicję 15 października - dodała.

"Jeśli przestępcy postanowią przyjść do Sejmu i zrobić zadymę, to będzie pewnie jakiś rodzaj zadymy"

Była też pytana, co stanie się w sytuacji, kiedy prawomocnie skazani i pozbawieni z mocy przepisów prawa mandatów poselskich Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - którzy zostali ułaskawieni przez prezydenta - będą chcieli wejść na posiedzenie Sejmu. - Jeśli przestępcy postanowią przyjść do Sejmu i zrobić zadymę, to będzie pewnie jakiś rodzaj zadymy. Przestępcy mają to do siebie, że lubią robić zadymy - powiedziała. - Miejsce przestępców jest w więzieniu, chyba że z tego więzienia wyciągnie ich prezydent aktem ułaskawienia, na co prezydent się zdecydował, uznając, że to są osoby, które na takie ułaskawienie zasługują - mówiła. Wyraziła nadzieję, że "panowie Wąsik i Kamiński będą korzystali, czerpali z tego aktu ułaskawienia, którymi obdarzył ich prezydent Andrzej Duda, i nie będą prowokowali jakiegoś rodzaju napięć". - Pozwolą parlamentowi, Sejmowi na normalną pracę na rzecz Polek i Polaków - wyjaśniała.

- Ale jeśli będą chcieli robić jakąś polityczną, albo nie tylko polityczną hucpę, to będzie to odpowiedzialność ich oraz odpowiedzialność prezydenta Andrzeja Dudy. A odpowiedzialnością - jestem przekonana, że z tego zadania się wywiąże - marszałka Hołowni będzie umożliwienie normalnych, sprawnych obrad Sejmowi - dodała.

Ministra: myślę, że jeszcze w lutym powinniśmy znać osobę, która stanie na czele ZUS

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej została też zapytana, kiedy poznamy nowego prezesa ZUS. Premier Donald Tusk odwołał bowiem 10 stycznia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską na wniosek Dziemianowicz-Bąk.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja bardzo duża, zatrudniająca ponad 40 tysięcy pracowników, która działa w sposób sprawny i ciągły funkcjonuje. Rzeczywiście poprzednia pani prezes została na mój wniosek przez premiera Donalda Tuska odwołana - przyznała szefowa MRPiPS.

Podkreślała, że "powołanie nowej osoby wymaga przejścia określonej procedury, to nie jest wyjście do piekarni". - Ta procedura jest rozpoczęta - dodała.

Jej zdaniem "wybór osoby, która stanie na czele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wybór, który musi zostać zaopiniowany przez radę nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w sprawie, której także pewne kroki podjęte muszą zostać - musi być wyborem odpowiedzialnym".

- Myślę, że jeszcze w lutym powinniśmy znać osobę, która stanie na czele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja bym tego chciała, ale podkreślam, że to nie jest wyłącznie moja decyzja - oświadczyła Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk: po wyborach samorządowych nadal będzie możliwa współpraca

Jak ocenia to, że Lewica i Koalicja Obywatelska nie pójdą wspólnie do wyborów samorządowych.

- Za nami wygrane wybory parlamentarne. Wybory parlamentarne, które dały zwycięstwo ówczesnej, demokratycznej opozycji - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drodze. Pomimo tego, a może właśnie ze względu na to, że każde z tych ugrupowań, każdy z tych komitetów startował odrębnie, prezentując swój program, prezentując swoją tożsamość, prezentując swoje wartości - powiedziała.

- Ja najszczerzej jak mogę, powiem, że cieszę się, że przed nami kolejna kampania, tym razem kampania samorządowa, która będzie okazją także dla Lewicy zaprezentowania swojego programu w tej chwili samorządowego - dodała.

Przekonywała, że "to nasze doświadczenie, nie wspólnego startu, a wspólnego rządzenia, jest doświadczeniem pozytywnym". - Okazało się, że startując odrębnych komitetów możemy z powodzeniem utworzyć koalicyjny rząd i wspólnie odebrać władzę tym, którzy Polskę niszczyli. Jestem przekonana, że po tych wyborach samorządowych, w których różne komitety będą startowały odrębnie, będzie nadal możliwa współpraca, tym razem na poziomie samorządowym - podkreślała Dziemianowicz-Bąk.

Autor:akr / prpb

Źródło: TVN24