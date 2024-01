Budżet uchwalony. Premier o "ostatnim akordzie tego sporu"

To był tak naprawdę ostatni akord tego sporu, w którym PiS walczył o to, by było więcej pieniędzy na instytucje z nim związane, a koalicja i rząd o to, by budżet przekierował maksymalnie dużo pieniędzy na potrzeby ludzi, pacjentów i dzieci - stwierdził w Sejmie premier Donald Tusk, komentując uchwaloną wcześniej ustawę budżetową na 2024 rok.

Sejm przegłosował w czwartek ustawę budżetową na 2024 rok. Dochody zaplanowano na około 682,4 mld złotych, wydatki na 866,4 mld złotych. Deficyt zaś ma nie być większy niż 184 mld złotych.

Ustawa budżetowa 2024

Do tej decyzji odniósł się na korytarzu sejmowym premier Donald Tusk. - Za dużo czasu nie mieliśmy, a jednak udało się dzisiaj przegłosować. Mamy ten budżet, a dla mnie to jest wielka satysfakcja, bo to jest rzeczywiście, jak ktoś powiedział na sali, budżet dla ludzi - mówił.

- Dzisiaj jeszcze byliśmy świadkami na sali tego sporu. On był względnie kulturalny, więc mało kto może na to zwrócił uwagę, ale tak naprawdę to był ostatni akord tego sporu, w którym PiS walczył o to, żeby było więcej pieniędzy na instytucje związane z PiS-em, a koalicja i rząd walczyły o to, żeby ten budżet maksymalnie dużo pieniędzy przekierował na potrzeby ludzi, pacjentów i dzieci - ocenił.

Donald Tusk TVN24

Donald Tusk dodał, że "to nie jest propaganda". - Naprawdę te ostatnie chwile to była dyskusja, czy więcej ma dostać IPN, Krajowa Rada Radiofonii, Kancelaria Prezydenta, czy więcej pieniędzy ma pójść na dzieci, na choroby rzadkie, na telefon zaufania dla dzieci i na te wielkie zadania finansowe, czyli zagwarantowanie wypłaty 800+, podwyżki dla nauczycieli czy podwyżki dla sfery budżetowej - mówił premier.

- Wydaje mi się, że chyba powoli do tych najbardziej zapalonych PiS-owskich głów i rozpalonych emocji wreszcie dociera, że coś się zmieniło w Polsce - dodał.

