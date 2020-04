Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia propozycję przepisów antylichwiarskich

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło w środę propozycję nowych przepisów antylichwiarskich. Niektórymi z nich są kara więzienia do pięciu lat dla lichwiarzy oraz zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej wartości. - Czas pandemii to okazja dla oszustów, którzy chcą wyłudzać pieniądze od ludzi - powiedział na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro.

O nowych propozycjach zmian w prawie resort sprawiedliwości poinformował na środowej konferencji prasowej. - Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje ważne zmiany, (...) które są odpowiedzią na zupełnie nadzwyczajną sytuację w związku z pandemią. Chodzi o tarczę, która ma chronić Polaków w różnych aspektach ich życia - wskazał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że czas pandemii "to okazja dla oszustów, którzy chcą wyłudzać pieniądze od ludzi".

Minister zwrócił uwagę, że resort już wcześniej "konsekwentnie proponował zmiany, które ograniczają zyski lichwiarzy". Zdaniem Ziobry nie ulega wątpliwości, że "przepisy dają nadal nadmierną swobodę oszustom do żerowania na ludzkiej ufności".

"Nie może być tak, że ktoś za niewielki dług traci dach nad głową"

Ministerstwo Sprawiedliwości już w ubiegłym roku przygotowało wcześniejszy projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. W lipcu 2019 roku odbyło się pierwsze czytanie, po którym trafił on do prac w komisji. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu prace te nie zostały wówczas zakończone.

Propozycja zmian w przepisach

Zgodnie z proponowanymi przepisami wierzyciel będzie uprawniony do złożenia wniosku o licytację nieruchomości tylko wtedy, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość 1/20 wartości nieruchomości (tj. 5 procent). To oznacza, że jeśli zlicytowane miałoby zostać mieszkanie warte 400 tys. zł, właściciel lokalu musi być winien wierzycielowi (lub kilku wierzycielom) minimum 20 tys. zł.