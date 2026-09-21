Polska Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o zdjęciu ustawy dotyczącej alkoholu. "Pytacie mnie, co właściwie się stało..." Adrian Wróbel |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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"Pytacie mnie, co właściwie się stało, że alko-ustawa wyparowała w miniony piątek [18 września - red.] z obrad sejmu" - zaczęła swój wpis na X przewodnicząca Polski 2050 i ministra funduszy.

"Nad ustawą prace trwały przez kilka miesięcy. W efekcie projekt wyszedł z komisji sejmowej jednogłośnie. Totalna zgoda ponad podziałami. I nagle, kilka godzin przed głosowaniem, PSL 'interweniuje' u Marszałka Czarzastego i ustawa znika z planu głosowań" - napisała Pełczyńska-Nałęcz.

Pytacie mnie co właściwie się stało, że alko-ustawa wyparowała w miniony piątek z obrad sejmu. Bo w sieci pojawiła się teoria, że nie było większości sejmowej i trzeba było ustawę „ratować”.



A prawda jest taka:



Ustawa zakazująca reklam alkoholu i jego sprzedaży między 22:00 a… — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) September 21, 2026 Rozwiń

Dodała, że "tysiące tragedii i miliardowe koszty społeczno-gospodarcze spowodowane nadużywaniem alkoholu idą w kąt". "Oczekiwania społeczne (ponad 60% Polaków jest za zakazem reklam alkoholu) - to wszystko nagle staje się nieważne. Bo jakieś lobby się 'zaniepokoiło'. Oczekujemy, że ustawa wróci już na kolejnym Sejmie. I zostanie poddana pod głosowanie. Bez żadnych "lub czasopisma" - podkreśliła. "Lub czasopisma" to odniesienie do afery Rywina - słowa te zostały usunięte z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 roku, zmieniając zakres zawartego w niej zakazu.

- Zdjęte kompletnie z obrad. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie - relacjonowała w piątek reporterowi TOK FM posłanka Lewicy, szefowa podkomisji ds. projektów alkoholowych, Joanna Wicha.

O ustawie alkoholowej pisała też posłanka Razem, Marcelina Zawisza.

Wczoraj do późna komisja zdrowia opiniowała poprawki złożone w drugim czytaniu. Właśnie po to, żeby dzisiaj głosować je (I cały projekt) na sali plenarnej. To jest skandal, że ta ustawa spadła. Mówimy o bezpieczeństwie Polek i Polaków. A dlaczego spadła? Bo PSL tak chciał. https://t.co/TBYvvG6lR2 — Marcelina Zawisza #PartiaRazem (@mmzawisza) September 18, 2026 Rozwiń

"Wczoraj do późna komisja zdrowia opiniowała poprawki złożone w drugim czytaniu. Właśnie po to, żeby dzisiaj głosować je na sali plenarnej. To jest skandal, że ta ustawa spadła. Mówimy o bezpieczeństwie Polek i Polaków. A dlaczego spadła? Bo PSL tak chciał" - skwitowała.

Reporter TOK FM Maciej Kluczka ustalił, że ustawa ma wrócić pod obrady. Z kolei w PSL nieoficjalnie usłyszał, że "będą stać za przedsiębiorcami, także tymi, którzy produkują nawozy potrzebne do alkoholu, produkty potrzebne do alkoholu i sam alkohol". W styczniu PSL na swoim profilu na Facebooku pisał, że stoi "murem za winiarzami", a zakazy "muszą mieć swoje granice".

Co zawiera nowelizacja ustawy o alkoholu

Projekt nowelizacji ustawy zakłada między innymi wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju w godzinach od 22 do 6. Z zakazu wyłączone będą między innymi lokale gastronomiczne i lotniska.

Regulacje przewidują również między innymi całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych. Za jego złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy złotych do miliona złotych lub kara ograniczenia wolności.