"Pandemia to czas na walkę z wirusem, a nie czas na walczenie z kobietami"

"Nie było, nie ma i nie będzie naszej zgody na zaostrzenie ustawy dotyczącej aborcji"

- Pandemia to jest czas, kiedy musimy walczyć z wirusem, kiedy musimy działać wspólnie. To nie jest czas na ograniczanie demokracji, to nie jest czas na odbieranie kobietom ich praw - oświadczyła Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji prasowej w Sejmie.

"Temat zastępczy"

Według niej procedowanie w obecnym czasie tego projektu to temat zastępczy. Jak podkreśliła, obecnie w dobie epidemii koronawirusa trzeba "rozmawiać o pomocy dla szpitali, dla DPS-ów, domów dziecka". - Tam są wielkie zaniedbania i rząd do tego się nie przygotował - dodała. Zaznaczyła, że ciągle nie ma też "pełnej informacji o tym, co dzieje się w ochronie zdrowia i dlaczego najwięcej zachorowań jest wśród pracowników służby zdrowia". - Mówiliśmy o konieczności testowania przynajmniej raz w tygodniu pracowników ochrony zdrowia (pod kątem zakażenia koronawirusem - przyp. red.). Okazuje się, że to jest konieczne, a ciągle to się nie dzieje, ciągłe zajmujemy się innymi tematami - powiedziała Kidawa-Błońska.