"Ta ustawa nie ma prawa być procedowana". Posłowie KO za odrzuceniem projektu anty-TVN

Koalicja Obywatelska zamierza złożyć wniosek o odrzucenie projektu ustawy anty-TVN, który we wtorek będzie procedowany przez sejmową komisję kultury i środków przekazu. - Nie bierzemy udziału w pracach, w poprawkach, w dyskusjach, ponieważ ta ustawa nie ma prawa być procedowana – mówiła posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w czwartek dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Połowie KO o głosowaniu nad ustawą anty-TVN

We wtorek projektem ustawy anty-TVN zajmie się sejmowa komisja kultury i środków przekazu. - To co się dzieje od paru tygodni wokół tego projektu, a dzisiaj ma być jakiś finał, nazywam polowaniem z nagonką. Z bliżej nieznanych powodów posłowie PiS stwierdzili, ze trzeba wyrzucić z Polski znaną, lubianą, bardzo lubianą i bardzo poważną stację telewizyjną – mówiła w czasie konferencji prasowej posłów Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska.