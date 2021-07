Autorzy ustawy anty-TVN "stwarzają realne zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa"

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji . "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w uzasadnieniu. W zgodnej opinii ekspertów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. "Struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa" - wyjaśniono. Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Bodnar przekazuje uwagi

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poinformował, że przekazał marszałek Sejmu Elżbiecie Witek uwagi do projektu z prośbą o ich uwzględnienie. Zwrócił uwagę, że projekt narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa, a także mienia "reguły gry" dla nadawców w jej trakcie, co jest "odejściem od cywilizowanych reguł tworzenia prawa", a "nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały" - czytamy na stronie Biura RPO.