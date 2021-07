Organizacja Reporterzy bez Granic "wyraża wsparcie dla dziennikarzy TVN" i "potępia" nowelę ustawy medialnej

Reporterzy bez Granic (RSF) potępiają posunięcie mające na celu osłabienie pluralizmu mediów i wolności prasy - napisała na Twitterze ta międzynarodowa organizacja monitorująca wolność prasy na świecie. To reakcja na zaproponowany przez posłów PiS projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji, który bezpośrednio uderza w niezależność TVN. RSF oceniła, że projekt i brak decyzji o odnowieniu koncesji TVN24 "powodują niepewność dla zagranicznych inwestorów na rynku mediów, co jest zgodne z rządowym planem przejęcia kontroli nad niezależnymi mediami".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji . "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".