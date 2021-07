Jourova dla TVN24: problemy z praworządnością często idą w parze z problemami z pluralizmem mediów

Pluralizm mediów jest niemal równie ważnym gwarantem demokracji, co system praworządności - podkreśliła w rozmowie z Maciejem Sokołowskim, korespondentem TVN24 Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym zeszłego roku.

"Pluralizm mediów niemal równie ważny co system praworządności"

Wiceszefowa KE Vera Jourova w rozmowie z korespondentem TVN24 w Brukseli powiedziała, że sprawa ustawy anty-TVN i nieprzedłużania koncesji dla TVN24 to "kwestia pluralizmu mediów". - Pluralizm jest niemal równie ważnym gwarantem demokracji, co system praworządności. W wielu krajach, w których widzimy problemy w zakresie praworządności, idzie to w parze z negatywnymi znakami w innych dziedzinach, media są jedną z nich - dodała Jourova.