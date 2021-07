"Ryzykują olbrzymi konflikt pod przykrywką niedopuszczania kapitału z Rosji czy Chin"

Rządzący chcą doprowadzić do sytuacji, w której w Polsce będzie można słuchać tylko i wyłącznie mediów podporządkowanych rządowi. Co najgorsze, nawet się z tym nie kryją - powiedział w "Faktach po Faktach" Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy. Odniósł się do złożonego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy medialnej, który uderza w niezależność TVN.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku.

KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

"Chodzi o to, żeby ograniczyć wolne media w Polsce"

Do tej kwestii odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Jego zdaniem "hucpa dzisiejszej władzy jest nieprawdopodobna". - Niektórzy się do tego przyzwyczaili, ja się do tego nie przyzwyczaiłem i nie zamierzam - dodał.

Według Trzaskowskiego "PiS zamierza ograniczać wolność mediów". - Nie dość, że te media, kiedyś publiczne, dzisiaj są tubą takiej prostej propagandy rządowej za grube miliardy z naszych podatków, to jeszcze do tego PiS zamierza ograniczać te media, które są niezależne - mówił. - To jest jasny plan. Rządzący chcą doprowadzić do sytuacji, w której w Polsce będzie można słuchać tylko i wyłącznie mediów podporządkowanych rządowi. Co najgorsze, nawet się z tym nie kryją - komentował prezydent stolicy.

Jak mówił gość TVN, rządzący "boją się, tracą poparcie, dlatego chcą się wzmocnić medialnie". - Ta sprawa jest na tyle ważna, że ryzykują olbrzymi konflikt w łonie Unii Europejskiej czy ze Stanami Zjednoczonymi i to wszystko pod przykrywką niedopuszczania do rynku medialnego kapitału z państw autorytarnych, takich jak Rosja czy Chiny. A przecież zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ograniczyć wolne media w Polsce - dodał Trzaskowski.

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24