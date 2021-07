Prawnik o projekcie ustawy anty-TVN. Profesor Maciej Gutowski: powinien budzić nasze głębokie zafrasowanie

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła we wtorek - z uwzględnionymi podczas posiedzenia poprawkami - projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa posłów PiS, który bezpośrednio godzi w niezależność TVN. Głosowało 29 posłów: 16 było za, 12 - przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Profesor Gutowski: polska konstytucja gwarantuje mediom wyjątkową pozycję i wolność

- W uzasadnieniu tego projektu wskazano, że celem podstawowym jest zapobieżenie koncentracji spółek radiowo-telewizyjnych przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty grożące bezpieczeństwu państwa. Jeśli za takie podmioty uważa się spółkę prawa handlowego zarejestrowaną w Holandii lub jej właściciela, koncern amerykański, no to chyba powinno to budzić nasze głębokie zafrasowanie w kontekście tego, w jakim miejscu na świecie od lat próbujemy się plasować - mówił prawnik.