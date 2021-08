Poseł Dobromir Sośnierz popychany przez protestujących przed Sejmem

Protesty przed Sejmem po przyjęciu ustawy anty-TVN

W związku z przyjęciem projektu przez Sejm przed jego siedzibą przy ulicy Wiejskiej w Warszawie spontanicznie zgromadziło się kilkaset osób. Demonstrujący przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi. Skandowali hasła dotyczące wolności mediów. Do zgromadzonych osób wyszli parlamentarzyści, m.in. szef klubu KO Borys Budka, wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Krzysztof Kwiatkowski. - Dziękujemy za to, że jesteście i pokazujecie, że wolne media i prawo do nieskrępowanej informacji (...) jest wartością, której będziemy bronić - mówił Kwiatkowski.