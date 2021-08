"Wchodzimy w okres, gdy Jarosław Kaczyński będzie musiał coraz więcej płacić za utrzymanie władzy"

W środę Sejm przyjął ustawę anty-TVN. Za projektem opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań, w tym to, dotyczące wniosku o odroczenie obrad. Po przerwie marszałek Elżbieta Witek zarządziła jednak reasumpcję głosowania nad wnioskiem, który w ponownym głosowaniu został odrzucony. "Przeciw" odroczeniu obrad opowiedziało się trzech posłów Kukiz'15, którzy w pierwszym głosowaniu poparli wniosek. Jak tłumaczył poseł Jarosław Sachajko, podczas pierwszego głosowania doszło do pomyłki.

Onet o cenie za utrzymanie władzy

"Kaczyński nie boi się już niczego"

"To już nie jest polityka, nawet brudna, to jest – jak mówił Waldemar Pawlak przy okazji obalania rządu [Jana -red.] Olszewskiego – 'taki trochę gangsterski chwyt'" – pisze w opinii na łamach portalu WP blogerka Kataryna.

"PiS przeprowadza zamach stanu"

"PiS przeprowadza zamach stanu" – tytułuje swój tekst na łamach "Gazety Wyborczej" Roman Imielski. "Jarosław Kaczyński nie cofnął się - chce zamknąć usta najpierw TVN 24, a potem zająć się innymi wolnymi i niezależnymi od władzy mediami. Po to, by wciąż marzyć o wygraniu kolejnych wyborów" – ocenia autor.

"Demokracja nie może się obyć bez niezależnych mediów, a wolność słowa to fundament świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Wolne media są nie po to, by podobać się rządowi czy politykom. Są po to, by służyć zwykłym ludziom, często broniąc ich przed nadużyciami władzy" – zauważa na łamach "Wyborczej".