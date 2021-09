Ustawa anty-TVN. Protesty w obronie wolnych mediów w Polsce

Protesty w obronie wolnych mediów w Polsce. W związku z obawami przyjęcia przez Sejm ustawy anty-TVN protestowali między innymi mieszkańcy Kielc, Olsztyna, Łodzi, Poznania, Opola i Częstochowy. - Zaczęło się niewinnie: od Trybunału, a teraz zeszliśmy do wolnych mediów i walki o nie. To chichot historii, że ludzie, którzy kiedyś walczyli o prawo do wolnego przekazu, dzisiaj to prawo nam chcą odebrać - komentowała mieszkanka Łodzi.

Ustawa anty-TVN po tym, jak odrzucił ją Senat, wraca do Sejmu - jednak nie znalazła się w porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia izby niższej. - Zrobimy tak, żeby zaskoczyć dziennikarzy i wprowadzimy znienacka któregoś dnia - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości.

Protesty w obronie wolnych mediów w Łodzi

W związku z tą ustawą w wielu polskich miastach doszło do protestów. – Jestem tutaj dlatego, że zależy mi bardzo na tym, aby wolne media, niezależne od władzy, mogły działać w Polsce – powiedziała uczestniczka manifestacji w Łodzi. – To jest nasze prawo, które żeśmy sobie wywalczyli lata temu – dodała.

- Chodzi o nasze prawa obywatelskie. Zaczęło się niewinnie: od Trybunału, a teraz zeszliśmy do wolnych mediów i walki o nie. To chichot historii, że ludzie, którzy kiedyś walczyli o prawo do wolnego przekazu, dzisiaj to prawo nam chcą odebrać – powiedziała inna protestująca.

Protesty KOD w Olsztynie i Opolu

Mieszkanka Opola podkreśliła, że Polacy protestują po to, żeby wyrazić niezgodę wobec wszelkich działań, które mają ograniczyć wolność słowa i wolność mediów. – Ważne, żeby pokazać, że się nie godzimy na to, co się dzieje w naszym kraju. Że Opole również będzie protestować, nieważne czy to będą trzy osoby, pięć osób czy trzy tysiące. Musimy okazać swój sprzeciw jako miasto wojewódzkie – stwierdziła inna z uczestniczek protestu w Opolu.

Członkowie Komitetu Obrony Demokracji zebrali się również na rynku w Olsztynie. – Bez wolnych mediów nie ma w Polsce demokracji. To jest czwarta władza. Przykładem jest stan wyjątkowy, który jest na granicy. Nikt nic nie wie i tak samo bez wolnych mediów nic byśmy się nie dowiedzieli od rządzących, a wszystkie afery byłyby zamiatane pod dywan – uważa mieszkaniec Olsztyna.

Protest w Kielcach i Częstochowie przeciwko lex TVN

Przeciwko ustawie anty-TVN protestowano również w Kielcach i Częstochowie. - Bez wolnych mediów nie ma wolnego człowieka. Nie wyobrażam sobie współczesnego, demokratycznego państwa bez możliwości wyboru środka informacji, który odpowiada systemowi wartości danego człowieka. Tylko dyktatury mogą ograniczać dostęp do informacji – powiedziała kobieta protestująca w Częstochowie.

Mieszkaniec Kielc podkreślił, że chciałby, żeby jego prawnuki żyły w kraju, którym jest wolność. – To wolność jest podstawową rzeczą, do której powinniśmy dążyć – dodał.

Demonstracja w Poznaniu w obronie wolnych mediów

Działacze KOD zebrali się również na placu Wolności w Poznaniu. Jeden z uczestników demonstracji podkreślił, że lex TVN to "zamach na każde wolne medium". – Tak naprawdę wystarczy zrobić precedens, obok którego naród przejdzie obojętnie i można działać dalej, pozbawiać nas kolejnych parasoli ochronnych. My bronimy naszej wolności słowa i dostępu do rzetelnych informacji – powiedział.

