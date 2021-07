Sikorski: Amerykanie nie rozumieją, czemu polski rząd chce zniszczyć ich największą inwestycję w Polsce

Amerykańska administracja, ale też i kongresmeni, senatorowie, widzą nasz kraj jako zmierzający ku dyktaturze, jako kraj, który jeszcze nie dotarł do Budapesztu i Ankary, ale zmierza w tym kierunku - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ Radosław Sikorski. Odnosząc się do projektu ustawy anty-TVN, mówił, że Amerykanie nie rozumieją, "czemu Polska, która była przez tyle lat ikoną demokracji, teraz nagle bierze się za prywatne media i chce zniszczyć największą amerykańską inwestycję w Polsce".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.