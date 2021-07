"Będzie to kolejna porażka PiS-u"

Gdyby dzisiaj była pewność co do tego, że ten projekt ustawy przejdzie przez parlament, tak jak to bywało w poprzedniej kadencji, to sytuacja byłaby niezwykle poważna. Natomiast ja jestem przekonany, że ten projekt po prostu nie ma szans na przejście w Sejmie - powiedział w "Kropce nad i" profesor Antoni Dudek, politolog i historyk. Odniósł się do projektu nowelizacji ustawy medialnej wymierzonej w niezależność TVN. Prof. Waldemar Paruch, doradca ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych mówił, że "sprawa jest na pewno i trudna, i wymaga mądrego kompromisu".

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Sprawę komentowali w poniedziałek w "Kropce nad i" profesor Waldemar Paruch, były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych oraz profesor Antoni Dudek, politolog i historyk.

Paruch powiedział, że "nie wie, czy ta ustawa będzie miała w ogóle szansę przejść przez Sejm i Senat". Dodał, że jeszcze w procesie legislacyjnym jest jeszcze prezydent, który także może mieć swoje zdanie w tej materii.

- Natomiast sprawa jest na pewno i trudna, i wymaga mądrego kompromisu - ocenił.

Mówił, że "z jednej strony mamy racje w postaci pluralizmu mediów", a z drugiej strony "mamy problem właścicielski".

"Jestem przekonany, że ten projekt po prostu nie ma szans na przejście w Sejmie"

Prof. Dudek powiedział, że "gdyby dzisiaj była pewność co do tego, że ten projekt ustawy przejdzie przez parlament, tak jak to bywało w poprzedniej kadencji, to sytuacja byłaby niezwykle poważna". - Natomiast ja jestem przekonany, że ten projekt po prostu nie ma szans na przejście w Sejmie. Już widać pewną woltę ze strony posłów Porozumienia, którzy zapowiedzieli, że będą zgłaszać poprawki do tego projektu, więc myślę, że on generalnie nie wejdzie - dodał.

- Natomiast, dlaczego on został zgłoszony? Myślę, że trop prowadzący do Donalda Tuska (…) jest interesujący i warto go rozważyć, bo mam wrażenie, że jednak powrót Donalda Tuska wywołał olbrzymią, moim zdaniem zresztą nieuzasadnioną, nerwowość w obozie władzy, że oto ten Tusk wspierany przez TVN i inne media odzyska w Polsce władzę i w związku z tym pojawił się pomysł takiej ustawy, a nuż się uda TVN, tak jak to poseł (Marek) Suski powiedział, jakoś tam przytrzeć rogów - mówił Dudek.

- W moim przekonaniu się nie uda. Będzie to kolejna porażka PiS-u. Myślę, że nie tak wielka jak z ustawą o IPN, bo nie sądzę, żeby to weszło w życie - ocenił. Dodał, że gdyby weszło w życie, to podejrzewa, że "doprowadziłoby do najpotężniejszego kryzysu w relacjach polsko-amerykańskich po roku 89." i "wycofania się z tej ustawy".

Autor:js/kg

Źródło: TVN24