Jarosław Gowin o ustawie anty-TVN: nie chodzi tu u żadną ochronę rynku medialnego

Jarosław Gowin, były już wicepremier i były minister rozwoju, pracy i technologii mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że "lex TVN to jest ustawa antypolska". - Jesteście cierniem w oku, jesteście postrzegani przez Jarosława Kaczyńskiego jako jedna z barier utrudniających wygranie trzecich wyborów z rzędu - zwrócił się do prowadzącej program. Dodał, że "nie ma cienia wątpliwości, że nie chodzi tu o żadną ochronę rynku medialnego".

W środę Sejm przyjął ustawę anty-TVN. Poparło ją 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Ustawa zwana lex TVN zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowe przepisy, których projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN. Przeciwko zmianom w ustawie medialnej zaprotestowało wielu dziennikarzy, polityków i instytucji.

Jarosław Gowin: lex TVN to jest ustawa antypolska

Więcej o sytuacji związanej z ustawą anty-TVN mówił w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24 Jarosław Gowin. Jego zdaniem środa to był "bardzo mroczny dzień, mroczny wieczór dla polskiego parlamentaryzmu".

Zapytany, czy spodziewał się takiego działania ze strony PiS, odparł: - Nie sądziłem, że posunie się tak daleko.

- Jesteście cierniem w oku, jesteście postrzegani przez Jarosława Kaczyńskiego jako jedna z barier utrudniających wygranie trzecich wyborów z rzędu - zwrócił się do prowadzącej program Moniki Olejnik. - Nie mam cienia wątpliwości, że nie chodzi tu o żadną ochronę rynku medialnego - dodał. Mówił też, że "lex TVN to jest ustawa antypolska, ona w drastyczny sposób pogarsza wizerunek Polski, jak i realne położenie geopolityczne".

Lider Porozumienia podczas środowego głosowania w Sejmie opowiedział się przeciw przyjęciu ustawy anty-TVN. Oprócz niego z jego ugrupowania tak samo zagłosowali: Stanisław Bukowiec, Iwona Michałek, Magdalena Sroka i Michał Wypij. Z kolei Andrzej Gut-Mostowy wstrzymał się od głosu.

Jarosław Gowin: przygotowywana jest lista urzędników do zwolnienia

Mówił, że z tego co wie, to ministerstwo, które pozostawił, "już jest dzielone, przygotowywana jest lista urzędników do zwolnienia". - To są metody barbarzyńskie, to jest skrajne dewastowanie, upartyjnanianie państwa - ocenił.

Mówił, że zwolnione mają być nie tylko osoby, które znalazły się w resorcie Gowina z klucza partyjnego, ale także inni urzędnicy. - Od sekretarek po ekspertów wziętych z rynku, teraz wszyscy, tylko dlatego, że byli zatrudnieni za moich czasów, mają być zdymisjonowani - powiedział. - Słyszę, że pierwsza lista opiewa na 40-50 osób - dodał.

Gowin: to był mroczny dzień dla polskiego parlamentaryzmu

Gowin: zamierzałem złożyć dymisję po głosowaniu nad lex TVN

Gowin był pytany, czy gdy w środę doszło do reasumpcji głosowania dotyczącego odroczenia obrad, to pomyślał sobie wtedy, że to jest moment, kiedy wszelkie granice zostały przekroczone.

- Wtedy pomyślałem sobie, że bardzo się cieszę, że pan premier Morawiecki zdymisjonował mnie we wtorek, bo zamierzałem złożyć tę dymisję po głosowaniu nad lex TVN, w przypadku, gdyby ten projekt został uchwalony. Takie było ultimatum Porozumienia - powiedział.

Był także pytany, czy ma wiedzę, że parlamentarzyści Porozumienia mieli otrzymywać różnego rodzaju propozycje stanowisk w zamian za poparcie ustaw, którym partia Gowina się sprzeciwiała. - To, że były próby korupcji politycznej, to jest rzecz bezdyskusyjna, natomiast niech każdy rozliczy się ze swoich decyzji w swoim sumieniu. Mam poczucie, że lojalni wobec mnie posłowie Porozumienia i lojalne wobec mnie struktury lokalne (...), że my stanęliśmy po dobrej stronie mocy - powiedział gość TVN24.

Gowin: marszałek Witek dała się wkręcić w tryby źle pojętej, partyjniackiej polityki

Prezes Porozumienia został również zapytany, czy on i jego stronnicy poprą wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Podejmiemy decyzję, najpierw na zarządzie Porozumienia, potem w gronie posłów. Ale moim zdaniem pani marszałek, jeżeli nawet nie złamała prawa, chociaż obawiam się, że złamała, to złamała najbardziej podstawowe, elementarne standardy demokracji - odpowiedział.

- Wydaje mi się, że po tym, co zrobiła wczoraj, nie zasługuje na piastowanie jednego z najwyższych urzędów w Polsce. Mówię to ze smutkiem, bo cenię i szanuję panią marszałek - mówił dalej Gowin.

Stwierdził, że marszałek Witek "dała się wkręcić w tryby źle pojętej, partyjniackiej polityki". Gość "Kropki nad i" mówił także o swojej politycznej przyszłości. Zapewnił, że będzie współpracował ze wszystkimi, którzy chcą tworzyć nowoczesną, umiarkowaną centroprawicę". Jednocześnie przyznał, że "wiele elementów Zjednoczonej Prawicy powinno być zachowanych, rozwijanych".

- Natomiast nie chcę prawicy radykalnej, która mając na ustach hasła patriotyczne, w praktyce podejmuje decyzje, które szkodzą Polsce - dodał.

Gowin: z Mateuszem Morawieckim nie potrafię znaleźć języka

Gowin odniósł się także do swoich relacji w ostatnim czasie z premierem Mateuszem Morawieckim, który we wtorek zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o jego dymisję.

- Od jakiegoś czasu rozmowy nam się nie układały, byłem jednym z tych, którzy przyłożyli rękę do tego, żeby Mateusz Morawiecki został premierem (...), dzisiaj niestety z Mateuszem Morawieckim nie potrafię znaleźć języka właściwie w żadnej sprawie - mówił.

Gowin mówił również o tym, jak odbiera to, że to nie osobiście szef rządu, a jego rzecznik poinformował o jego dymisji. - Odebrałem to jako brak odwagi cywilnej pana premiera - stwierdził. - Teraz, kiedy rozeszły się nasze drogi, nawet nie zdobył się na to, żeby wysłać mi SMS - dodał.

Gowin: dostawałem informacje o szukaniu haków

Mówiąc szerzej o atmosferze, jaka w ostatnich miesiącach była między PiS-em a Porozumieniem, Gowin powiedział, że "dostawał informacje o szukaniu haków na niego".

- Wtedy, kiedy sprzeciwiłem się skutecznie wyborom kopertowym (w kwietniu 2020 roku - red.), byłem informowany przez ludzi służb, bo nie wszystkim w służbach podoba się to, co się dzieje, że takie działania sprawdzające wobec mnie są podejmowane. Mówiono mi, że przekopano trzy metry w głąb każdą piędź ziemi, na której stanęła moja stopa, nic nie znaleziono - powiedział.

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24