Dziennikarze o ustawie anty-TVN: jeżeli uda się zabić TVN, to zabije się wszystkie inne wolne media

O godzącym w niezależność TVN projekcie noweli ustawy medialnej, który złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, mówili w "Tak jest" dziennikarze krajowych mediów. Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk ocenił, że "jeżeli uda się zabić TVN, to zabije się wszystkie inne wolne media". Według Michała Szułdrzyńskiego z "Rzeczpospolitej", Jarosław Kaczyński "nie ma w swoim języku takiego pojęcia jak wolne media".

O projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zaproponowanym przez posłów PiS, a który uderza bezpośrednio w niezależność TVN, dyskutowali w środę w "Tak jest" w TVN24 redaktor naczelny portalu Onet Bartosz Węglarczyk oraz Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej".

Dziennikarze o wolnych mediach i groźbie monopolu TVP

Szułdrzyński ocenił, że prezes PiS "Jarosław Kaczyński nie ma w swoim języku takiego pojęcia jak wolne media". - Dla niego media są tylko i wyłącznie narzędziem polityki. On patrzy na media w kategorii takiej: albo są media, które są jemu podporządkowane i są niegroźne, albo są media, które nie to, że są neutralne, tylko jeżeli nie są jemu podporządkowane, to są narzędziem kogoś innego i w tym sensie są wrogiem - komentował.

Zdaniem Węglarczyka "nie ma żądnej wątpliwości, zero wątpliwości, że jeżeli uda się zabić TVN, to zabije się wszystkie inne wolne media". - Kraj, w którym TVP będzie miało monopol na pokazywanie rzeczywistości, będzie krajem, w którym wybory już nie będą potrzebne. Bo zawsze będzie rządzić jedna partia - mówił. W jego opinii "to jest scenariusz rosyjski dokładnie, co do joty, powtarzany na Węgrzech, a teraz powtarzany w Polsce. W związku z tym walcząc o TVN, walczymy o siebie - powiedział.

Węglarczyk: jeżeli uda się zabić TVN, to zabije się wszystkie inne wolne media TVN24

Czy PiS wycofa się z projektu anty-TVN?

Szułdrzyński zauważył, że "wreszcie PiS powiedział, jaki jest cel" projektu noweli. Nawiązał do wątków, które pojawiły się we wtorek podczas debaty na posiedzeniu sejmowej komisji kultury i środków przekazu dotyczącym projektu. Po dyskusji komisja przyjęła go z poprawkami.

- Już na komisji poseł (Joanna) Lichocka mówiła o sporze polskiego państwa z wielkim koncernem – zwrócił uwagę dziennikarz "Rz". Podkreślił przy tym, że "jest jeden wielki koncern zamieszany w tę całą sprawę". - PiS nie lubi mediów, które nie przekazują narracji rządu i chce im utrudnić życie i właśnie to robi – dodał.

Ustawa anty-TVN na sejmowej komisji kultury. Michał Szułdrzyński komentuje TVN24

Węglarczyk przyznał, że "nie wiemy, co się dalej stanie". - Ten dzisiejszy krok oczywiście jest krokiem w stronę przyjęcia ustawy, bo komisja zaakceptowała projekt, ale doskonale wiemy, że to są formalności i jeżeli PiS będzie chciał się wycofać z tej ustawy, to w dowolnym momencie może się wycofać – mówił redaktor naczelny Onetu.

Projekt ustawy anty-TVN a koncesja dla TVN24

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w czwartek 22 lipca dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Właścicielem TVN jest Discovery poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autor:akr

Źródło: TVN24