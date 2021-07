"Inwestycje w Polsce w ramach Trójmorza i atak na amerykańskie inwestycje? Nie widzę w tym sensu"

Były ambasador USA w Polsce Daniel Fried w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną odniósł się do kwestii wniesienia do Sejmu projektu ustawy o radiofonii i telewizji, która uderza w TVN. - Amerykanie nie będą rozumieli, dlaczego dochodzi do ataku na amerykańską inwestycję w tym momencie – powiedział.