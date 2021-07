Ustawa anty-TVN. Suski: to obrona prewencyjna

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji to obrona prewencyjna, bo nie jest wykluczone, że zaraz mielibyśmy tutaj jakąś telewizję na przykład rosyjską - mówił Marek Suski z PiS, przedstawiciel wnioskodawców projektu anty-TVN. Przekonywał, że sprawa "nie dotyczy Ameryki" i "nie jest to żadne uderzenie w sojusznika, czy w inwestycje". Ustawa w kształcie, który proponuje PiS dotyczy jednak tylko TVN i jej amerykańskiego właściciela.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji . "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu.

W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. - Taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN - powiedział Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były szef KRRiT, w rozmowie z Onetem.

Ustawa anty-TVN. Suski: nie dotyczy Ameryki

Na uwagę dziennikarzy, że bezpośrednio dotknie to Stanów Zjednoczonych, odparł, że "to nie dotyczy Ameryki". - To jest ustawa gospodarcza dotycząca ochrony interesów podmiotów z Unii Europejskiej. To jest obrona prewencyjna. Nie jest wykluczone, że zaraz mielibyśmy tutaj jakąś telewizję na przykład rosyjską - mówił Suski.