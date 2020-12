"Totalny rząd wymaga czasem totalnej opozycji"

Cieszę się, że Zjednoczona Prawica trwa i cieszę się, że Solidarna Polska podjęła racjonalną decyzję. Martwi mnie tylko przewaga komunikatów w internecie względem merytorycznej pracy, którą wspólnie wykonujemy - w taki sposób wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk odniosła się do napięć w obozie rządzącym w związku z ustaleniami unijnego szczytu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna pytana, czy jej ugrupowanie zagłosuje za ratyfikacją nowych zasobów własnych, które jest konieczne dla uruchomienia funduszu odbudowy, odparła, że "zawsze tam, gdzie można zrobić coś dobrego dla Polski, Koalicja Obywatelska to robi".

Wiceminister: martwi mnie przewaga internetowych komunikatów przedstawicieli Solidarnej Polski względem merytorycznej pracy

Odnosząc się do ustaleń unijnego szczytu powiedziała, że był on "ogromnym sukcesem premiera Mateusza Morawieckiego, już drugim". - A teraz czas, żeby usiąść do stołu, żeby opracować konkretny plan do realizacji - dodała.

Leszczyna: gdyby ten rząd wytrwał do 2023 roku, to byłaby wielka tragedia dla Polski

Izabela Leszczyna była pytana, czy jej ugrupowanie zagłosuje za ratyfikacją nowych zasobów własnych, które jest konieczne dla uruchomienia funduszu odbudowy. Aby on ruszył, parlamenty narodowe 27 państw członkowskich muszą się na to zgodzić.

Odnosząc się do sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, mówiła o możliwych scenariuszach dotyczących przyszłości rządu. - Gdyby ten rząd wytrwał do 2023 roku, to byłaby wielka tragedia dla Polski (...) jeśli PiS rządziłby do 2023 roku, Polska byłaby krajem niemalże zatrzymanym w takim rozwoju, który pozwoli nam mieć taką jakość życia, do jakiej aspirujemy - stwierdziła.