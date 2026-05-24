Polska Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach Oprac. Kamila Grenczyn |

Wiceszef MSWiA: przedstawiliśmy informację o działaniu służb Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicielami służb. Spotkanie zwołano po tym, jak w sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które - jak podała rzeczniczka MSWiA - należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.

Po zakończeniu odprawy z dziennikarzami rozmawiali wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

Jako pierwszy zagrał głos Mroczek, który przekazał szczegóły dotyczące przebiegu odprawy. - Przedstawiliśmy informację o działaniu służb w związku ze zgłoszeniem, które odebrało Centrum Powiadamiania Ratunkowego wczoraj o 19.33. To zgłoszenie dotyczyło pożaru i zagrożenia życia dzieci w lokalu - powiedział.

Jak poinformował, fałszywe zgłoszenie otrzymały trzy służby: straż pożarna, policja i Państwowy System Ratownictwa Medycznego. - Jako resort spraw wewnętrznych złożyliśmy też jasne oświadczenie, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni - przekazał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Fałszywe zgłoszenie, straż pożarna w domu członka rodziny prezydenta

Jak wyglądała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach

O przebiegu sobotniej interwencji w domu należącym do członka rodziny prezydenta poinformował następnie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. - O 19.42 byliśmy na miejscu i podjęliśmy działania weryfikujące - przekazał.

- Po pierwsze przez domofon nie było kontaktu z osobami wewnątrz. Po drugie nie było żadnych oznak pożaru - powiedział Kruczek.

Jak dodał, w celu weryfikacji zadymienia wewnątrz obiektu strażacy weszli na balkon. - Jedno z okien było przejrzyste. Można było zobaczyć, że obiekt wewnątrz nie jest zadymiony. Drugie okno było od wewnątrz zaklejone folią, stąd było ograniczenie widoczności - kontynuował.

- Jednak po 15 minutach kolejna karetka przyjechała na miejsce ze względu na kolejne zgłoszenie o zatrzymaniu funkcji życiowych pod tym samym adresem. I tutaj kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu, zweryfikować, czy nie ma tam osoby, która potrzebuje pomocy medycznej. Już abstrahując od kwestii zagrożenia pożarowego. Po wejściu do lokalu nie zastaliśmy osoby poszkodowanej, mieszkanie było puste. Nie było też oznak pożaru - relacjonował szef straży.

Boroń o działaniach policji. "Podjęliśmy czynności"

- Przyjechaliśmy tam zaraz po straży pożarnej i po weryfikacji, że nie doszło do pożaru, ani nie ma zagrożenia zdrowia i życia, podjęliśmy czynności celem ustalania sprawców tego fałszywego alarmu - przekazał następnie komendant główny policji.

Boroń przypomniał, że w związku z wcześniejszymi fałszywymi zgłoszeniami od zeszłego tygodnia działa zespół, który "podejmuje konkretne działania". - Mam nadzieję, że w niedługim okresie w ciągu - myślę, że kilkunastu godzin - poinformujemy państwa o naszych efektach - dodał.

Zwrócił również uwagę, że "policja podejmuje każdego dnia od 17 do 20 tysięcy interwencji dziennie". - Podejmujemy działania, żeby te algorytmy, którymi dzisiaj się posługujemy i posługiwaliśmy się od wielu lat, można było dodatkowo poddać weryfikacji, czy rzeczywiście mamy do czynienia z informacją, gdzie dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia osób - przekazał Boroń.

OGLĄDAJ: TVN24

Redagował ads