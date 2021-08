Usnarz Górny, uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki komentuje

W Usnarzu Górnym na granicy Polski i Białorusi koczują migranci, którzy chcą dostać się do Unii Europejskiej. - Sceny, które dzieją się na granicy, urągają poczuciu człowieczeństwa, ludzkiej godności - powiedział w TVN24 ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. O sytuacji uchodźców mówiła w TVN24 też Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Przy granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym na Podlasiu powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Uchodźcy są pilnowani przez polską Straż Graniczną i białoruskie wojsko. Nie są wpuszczani do Polski.

Władze w Mińsku oskarżane są o celowe przerzucanie przez granice z Litwą, Łotwą i Polską, które jednocześnie są granicami strefy Schengen, migrantów z Iraku czy Afganistanu w celu wywarcia presji na Unię Europejską z powodu nałożonych przez nią sankcji na białoruski reżim.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki komentuje

W piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 o tej sytuacji mówił ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, teolog i etyk z Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Tu chodzi nie tylko o państwo, bo to zwodnicza logika, kiedy mówimy, że dbamy o bezpieczeństwo państwa. Zawsze przed państwem są ludzie - podkreślił.

Jego zdaniem dotarcie migrantów na granicę z Polską "było do przewidzenia, bo Łukaszenka próbuje przerzucać uchodźców do krajów Unii Europejskiej". - Ci ludzie są już ofiarą Łukaszenki, to ogromny dramat ludzki - podkreślił.

Jak mówił ksiądz profesor Wierzbicki, sceny na granicy polsko-białoruskiej "urągają poczuciu człowieczeństwa, ludzkiej godności". - Mam smutne wrażenie, że trwa w Polsce niegodziwe sprzysiężenie przeciwko uchodźcom - powiedział. W jego ocenie "od czasu kampanii wyborczej w 2015 roku nasze myślenie zostało bardzo zanieczyszczone, wręcz zatrute".

- Chociaż ze strony Kościoła były piękne stwierdzenia, że uchodźca ma twarz Chrystusa, to ja wstydzę się za moich współwyznawców, chrześcijan, którzy w uchodźcy widzą wroga - przyznał gość TVN24.

Ksiądz Wierzbicki powiedział, że do Usnarza Górnego "powinien udać się miejscowy biskup i dać przykład swoim księżom". - Tak jak znam Kościół, to rzadko kiedy ksiądz sam, spontanicznie działa, a jak już zaczyna działać, to obrywa za to od biskupa - mówił.

Migranci na granicy z Białorusią. Aleksandra Chrzanowska: mamy kryzys humanitarny

O uchodźcach na granicy z Białorusią mówiła w TVN24 też Aleksandra Chrzanowska, doradczyni integracyjna i członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. - To, co się dzieje na nasze wschodniej granicy, jest dramatyczne i tragiczne. Myślę, że możemy mówić o tym, że mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym - stwierdziła.

Jak mówiła, "jest tam około 30 osób, które deklarują wprost, że uciekają w związku z tym, że ich życie jest zagrożone i poszukują ochrony międzynarodowej w Polsce". - Te osoby wbrew prawu polskiemu i międzynarodowemu nie są przez Straż Graniczną wpuszczane, nie są przyjmowane od nich wnioski o ochronę międzynarodową - powiedziała Chrzanowska.

Jej zdaniem "to jest decyzja polityczna" i "nie ma co do tego żadnych wątpliwości".

Uchwała "anty-LGBT". Ksiądz Wierzbicki komentuje

Radni sejmiku małopolskiego (głównie głosami PiS) nie zgodzili się na unieważnienie tak zwanej uchwały anty-LGBT. Przyjęta w 2019 roku uchwała może teraz spowodować zamrożenie środków wypłacanych przez Komisję Europejską.

- Ludzie nieheteronormatywni czują się tym dotknięci. Jak można kogoś tak wykluczać? To jest przeciwko cywilizacji. Całe szczęście, że Unia Europejska trzyma standardy równościowe - komentował ksiądz profesor Wierzbicki.

- Nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów, że Unia Europejska będzie bardziej bronić humanizmu niż czyni to dzisiaj Kościół - dodał.

Ocenił też, że wypowiedź arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w tej sprawie "znowu urąga chrześcijaństwu". - Odwołuje się do honoru. Ja jestem ciekaw, gdzie tu jest honor. Honorem byłoby wycofanie się z tak głupiej, wręcz podłej decyzji. Jeśli arcybiskup wprowadza podziały wśród ludzi, to gdzie można mówić o przestrzeni do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu każdego człowieka? - podkreślał.

- Tego typu myślenie pęta chrześcijaństwo, zniewala nas w myśleniu i w działaniu i nastawia jednych przeciwko drugim. Słuchałem o tym, co się dzieje w sejmiku małopolskim. To naprawdę urąga podstawowemu wyczuciu wartości chrześcijańskich - ocenił gość TVN24.

