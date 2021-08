Migranci koczują na granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej komentuje: nie są po polskiej stronie

Migranci na granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej komentuje

Błaszczak: jesteśmy przygotowani, żeby ten atak odeprzeć

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że "mamy do czynienia z zaplanowaną akcję wymierzoną w Polskę i wymierzoną w Unię Europejską". - Celem tych, którzy próbują doprowadzić do kryzysu, jest wywołanie kolejnej fali migracyjnej i uderzenia w granicę Polski, która jest granicą Unii Europejskiej. Jesteśmy przygotowani, żeby ten atak odeprzeć - powiedział.

Jabłoński: to Białoruś ponosi pełną odpowiedzialność za tę sytuację

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że "migranci są na terytorium Białorusi i to Białoruś ponosi pełną odpowiedzialność za tę sytuację". - Kilka tygodni temu takie same sytuacje były realizowane w stosunku do Litwy - dodał.

Podkreślił, że "to nie Polska jest odpowiedzialna za tę sytuację". - Odpowiedzialnością polskiego rządu jest ochrona granicy Polski i Unii Europejskiej. Nie należy wykorzystywać dramatów ludzi do prowadzenia działań, które można określić działaniami hybrydowymi i destabilizacyjnymi. To, czego dopuszczają się organizatorzy tego procederu, ma doprowadzić do destabilizacji w Unii Europejskiej - podkreślił.