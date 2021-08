Migranci na granicy z Białorusią. Fundacja Ocalenie: stan zdrowia czworga z nich pogorszył się 

Migranci koczujący po białoruskiej stronie, w okolicach Usnarza Górnego, nie chcą wracać na Białoruś. Według informacji Straży Granicznej grupa liczy obecnie 24 osoby. Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie powiedział we wtorek przed południem w rozmowie z TVN24, że dziś "nastąpiła pewna zmiana". Tłumaczce udało się nawiązać kontakt z migrantami. Jednak przyznał, że wciąż jest on bardzo utrudniony. - Musi krzyczeć przez megafon, oni krzyczą na bardzo dużą odległość. Teraz pojawiły się dwie ciężarówki wojskowe, więc są zastawieni, trudno ich dojrzeć - zwrócił uwagę. Dodał jednak, że "kontakt można uznać za nawiązany".

- Mówią, że wcześniej, kiedy nie mieli wody i jedzenia, to jedli liście i pili brudną wodę z sadzawki. To też może pogorszyć ich stan. Dziś jest zimno, pewnie będzie jeszcze zimniej, to na pewno nie wpływa na nich dobrze - powiedział przedstawiciel fundacji.