Rzeczniczka Straży Granicznej o "forsowaniu granicy": poprosiliśmy stronę białoruską o wyjaśnienia

Straż Graniczna poinformowała, że w weekend doszło do kolejnych "siłowych forsowań" granicy. - Poprosiliśmy stronę białoruską o wyjaśnienia - przekazała we wtorek rzeczniczka SG podporucznik Anna Michalska. Jak mówiła, "służby białoruskie stały obok i w ogóle nie reagowały". - Na razie nie mamy żadnych odpowiedzi - dodała.

W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała, że w weekend doszło do kolejnych "siłowych forsowań" granicy . Przekazano, że pojawiły się tam dwie "agresywne" - jak określono - grupy po około 60 i 70 osób, które miały rzucać w funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego kamieniami i gałęziami. Po tych wydarzeniach dwóch żołnierzy trafiło do szpitala, a próby przejścia przez granicę zostały udaremnione - podała SG.

Rzeczniczka SG: poprosiliśmy stronę białoruską o wyjaśnienia

- My do strony białoruskiej cały czas kierujemy korespondencję prosząc o wyjaśnienia tych wszystkich zdarzeń, które mają miejsce już od początku sierpnia, a nawet wcześniej. Prosimy ich, by kontynuowali postanowienie umowy o readmisji - mówiła w rozmowie z TVN24 Michalska.