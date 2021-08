Migranci na granicy Polski i Białorusi. Sienkiewicz: rząd PiS-u nie jest zdolny ani do chronienia granic, ani do humanitaryzmu

Sienkiewicz: rząd PiS-u nie jest zdolny do chronienia granic

- My nie możemy tolerować nielegalnego przekraczania granic. Chcę to powiedzieć z całą stanowczością. Natomiast są punkty, gdzie ci ludzie mogą zostać przyjęci, rozpatrzeni indywidualnie, nikt ich tam do tej pory nie skierował. To jest kryzys nieumiejętności poradzenia sobie z tym - powiedział.