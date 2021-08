MSZ skierował notę dyplomatyczną do Białorusi: oferujemy pomoc humanitarną

Polski resort spraw zagranicznych skierował do MSZ Białorusi notę dyplomatyczną, w której zapowiedziano gotowość do pomocy dla migrantów przebywających na granicy polsko-białoruskiej, w pobliżu Usnarza Górnego. "Mając na uwadze powagę sytuacji, strona polska jest gotowa do natychmiastowego skierowania konwoju z pomocą humanitarną" - oświadczono.