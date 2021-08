Usnarz Górny, migranci na granicy. Ksiądz z parafii o miłości bliźniego i pomocy potrzebującym

Podczas niedzielnej mszy ksiądz Wojciech Dąbrowski, proboszcz parafii w Minkowcach, do której należy Usnarz Górny, podziękował wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym. Wspomniał przy tym o potrzebie miłości do bliźniego "bez względu na to, jakie ma wyznanie, jaki kolor skóry i kim jest". W pobliżu wsi, od dwóch tygodni, przebywa ponad 20 migrantów.

Ksiądz o sytuacji migrantów na polsko-białoruskiej granicy

- Jeżeli wierzę, to za moją wiarą idzie moje życie, a jeżeli nie ma w moim życiu wiary, to to, że powiem, że kocham Pana Boga, to jest za mało. Kochać Pana Boga, to być w niedzielę na mszy świętej, przystępować do sakramentów świętych, żyć tak, jak Chrystus powiedział, kochać Boga i kochać drugiego człowieka, bliźniego (…) bez względu na to, jakie ma wyznanie, jaki kolor skóry i kim jest - mówił w homilii ksiądz Dąbrowski. Podziękował tym wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym.