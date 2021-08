Episkopat o sytuacji migrantów na granicy. "Obojętność nie jest postawą autentycznie chrześcijańską"

Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw Migracji i Pielgrzymek wypowiedziała się w sprawie migrantów docierających do granic Polski. "Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurysdykcję. Gościnność względem obcego jest jednym z wyznaczników naszej wiary" - pisze przewodniczący KEP, biskup Krzysztof Zadarko.

Grupa obcokrajowców koczuje w Usnarzu Górnym w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Chcą dostać się do Polski i starać się o pomoc międzynarodową. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Natomiast z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem zagradzają im drogę tamtejsze służby.

W piątek do migrantów próbowali się dostać między innymi prawnicy i lekarz . Nie zostali dopuszczeni do grupy. - Te osoby są przeziębione. Prawdopodobnie kilka z tych osób ma już zapalenie płuc. Ja przywiozłam leki, antybiotyki i w miarę możliwości chciałabym spróbować pomóc - mówiła lekarka.

Minister obrony narodowej napisał w piątek, że "problem na granicy" polsko-białoruskiej to "brudna gra Łukaszenki i Kremla" (przywódców Białorusi i Rosji - red.). Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wcześniej twierdził , że koczujący migranci to głównie mężczyźni "młodzi i silni", a także, że "nic nie wskazuje, że grozi im coś złego w ich kraju". Dodawał, że zadaniem Polski jest chronić granice kraju i Unii Europejskiej i dbać o "bezpieczeństwo obywateli".

Rada KEP o sytuacji migrantów w Usnarzu Górnym

"Zdajemy sobie sprawę ze złożoności uwarunkowań geopolitycznych, wywołujących aktualne procesy migracyjne. Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie prawa będą w pełni respektować międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej" - napisał przewodniczący Rady biskup Krzysztof Zadarko.

Zwrócił przy tym uwagę, że "oczywiście rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy poszanowaniu praw człowieka". "Należy jednocześnie pamiętać o podstawowej różnicy jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami - którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen - a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju i tymi którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną" - wytłumaczył.