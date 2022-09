"Sposób konwencjonalny, odpowiedź dewastująca". Rau o reakcji NATO na ewentualny atak jądrowy Rosji

Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie, wystąpił we wtorek w programie "Meet the Press NOW" w NBC News NOW. Pytany o to, czy NATO powinno odpowiedzieć na ewentualne użycie przez Rosję broni jądrowej militarnie, odpowiedział: - Na tyle, ile wiemy, Putin grozi użyciem taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy, a nie atakując NATO.