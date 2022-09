Rau po rozmowie z Pelosi: podziękowałem za amerykańskie przywództwo w wolnym świecie, szczególnie teraz

czytaj dalej

Sejm przyjął ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku, a tym samym o przesunięciu wyborów samorządowych. - Im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie, by nie iść z bagażem porażki do wyborów parlamentarnych - komentował jeszcze przed głosowaniem Miłosz Motyka, rzecznik PSL.