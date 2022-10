Amerykanie zbudują elektrownię atomową w Polsce. Komentarz władz w Waszyngtonie

czytaj dalej

Xi Jinping robi wszystko, by zostać u sterów władzy w Chinach aż do śmierci. Byłby to ewenement - od dekad członkowie najwyższych chińskich władz w pewnym wieku zmuszani byli do odsunięcia się w cień. Proces ten, podobnie jak aktywność byłych przywódców, okryty jest jednak tajemnicą. Co dzieje się z byłymi chińskimi przywódcami, co robią i gdzie żyją? - Emeryci są mocno izolowani od społeczeństwa, żyją w dużej mierze w swoistej bańce. Ich życie osobiste jest na tyle skrywane, że do końca nie wiemy nawet gdzie i w jakich warunkach mieszkają - mówi w rozmowie z tvn24.pl Adrian Brona, ekspert ds. Chin z Uniwersytetu Jagiellońskiego.